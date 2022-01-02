«Краснодар» готов заплатить восемь миллионов евро за защитника сборной Парагвая

Парагвайский защитник «Атлетико Минейро» Хуниор Алонсо может продолжить карьеру в РПЛ.

Как сообщает Itatiaia.com, 28-летний футболист заинтересовал российский «Краснодар». Руководство «быков» планирует потратить на трансфер южноамериканца восемь миллионов евро.

Отметим, что Алонсо выступает за «Атлетико Минейро» с 2020 года. В прошлом сезоне он провел 22 встречи в рамказ бразильского чемпионата, в которых забил один мяч.

Добавим, что Алонсо играет за сборную с 2013 года. Парагвай пропустил два последних чемпионата мира.