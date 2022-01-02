Жоржиньо: Многим командам пришлось бы тяжело с «Зенитом», окажись он в АПЛ

Хпабек лондонского «Челси» Жоржиньо оценил уровень игроков петербургского «Зенита».

«Если говорить об уровне команды, то он очень высокий. Есть техничные игроки, которые умеют играть в футбол. «Зенит» не случайно находится там, где находится. Окажись «Зенит» в АПЛ, многим командам пришлось бы с ним тяжело», — приводит «Чемпионат» слова итальянца.

Добавим, что перед зимним перерывом «Зенит» занимает первое место в турнирной таблице РПЛ. Клуб из Санкт-Петербурга набрал 38 очков в 18 матчах.

В текущем сезоне АПЛ Жоржиньо провел 17 игр, в которых забил шесть мячей.