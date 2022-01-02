Гол Унала принес «Хетафе» победу над «Реалом»

«Хетафе» обыграл на своем поле «Реал» в матче 19-го тура чемпионата Испании.
Встреча на поле «Колисеум Альфонсо Перес» завершилась со счетом 1:0 в пользу подопечных Кике Санчес Флореса.
Автором победного гола стал Энес Унал. Нападающий «Хетафе» отличился на 9-й минуте встречи.
Таким образом, «Хетафе» набрал 18 очков и занимает 16-е место. «Реал» (46) продолжает лидировать в таблице.
В следующем туре 8 января мадридский клуб сыграют дома с «Валенсией». «Хетафе» днем позже проведет выездной матч с «Севильей».
источник: «Советский спорт»