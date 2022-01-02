Дуганджич может уйти из «Сочи» в румынский «ЧФР Клуж»

Форвард «Сочи» Марко Дуганджич может продолжить карьеру в Румынии.

Как сообщает «Чемпионат», 27-летний футболист пополнит состав «ЧФР Клуж». Отмечается, что сумма сделки между румынским и российским клубами составит 500 тысяч евро.

Добавим, что в текущем сезоне Дуганджич провел лишь четыре матча, в которых забил один гол. Хорват перенес операцию на паховых кольцах.

«Сочи» располагается на третьем месте в турнирной таблице РПЛ, набрав 31 очко. «ЧФР Клуж» лидирует в чемпионате Румынии.