«Атлетико» обыграл «Райо Вальекано» благодаря дублю Корреа

В матче 19-го тура испанской Ла Лиги мадридский «Атлетико» дома победил «Райо Вальекано» со счетом 2:0.
Оба мяча забил Анхель Корреа. Аргентинский нападающий отличился на 28-й и 53-й минутах.
«Атлетико» поднялся на четвертое место. У мадридского клуба 32 очка. «Райо Вальекано» с 30 очками опустился на пятую позицию.
Отметим, что команда Диего Симеоне прервала серию без побед из четырех матчей.
9 января «Атлетико» сыграет в гостях с «Вильярреалом». Команда Андони Ираолы примет «Бетис».
источник: «Советский спорт»