Миранчук откажет «Зениту», чтобы остаться в Италии

Российский полузащитник «Аталанты» Алексей Миранчука хочет остаться в итальянской серии А.
По информации La Gazzetta dello Sport, 26-летний футболист откажется от предложения «Зенита», который интересуется хавбеком национальной команды.
Отмечается, что главным претендентом на Алексея является «Дженоа». В договор об аренде может быть включена опция обязательного выкупа. Это возможно в том случае, если «Дженоа» не вылетит из Серии А.
В текущем сезоне Миранчук провел десять матчей, отметившись одним голом.
источник: La Gazzetta dello Sport