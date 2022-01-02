«Челси» и «Ливерпуль» разошлись миром в Лондоне

«Челси» в домашнем матче 21-го тура английской премьер-лиги сыграл вничью с «Ливерпулем» - 2:2.
На голы Садио Мане (9-я минута) и Мохамеда Салаха (26) хозяева ответили точными ударами Матео Ковачича (42) и Кристиана Пулишича (45+1).
Отметим, что наставник мерсисайдцев Юрген Клопп пропускал игру из-за коронавируса.
Таким образом, «Челси» набрал 43 очка и закрепился на второй строчке АПЛ, «Ливерпуль» остался с 42 очками на третьем месте.
15 января лондонский клуб сыграет в гостях с «Манчестер Сити». «Ливерпуль» на следующий день примет «Брентфорд».
АПЛ
21-й тур
«Челси» (Лондон) - «Ливерпуль» (Ливерпуль) - 2:2 (2:2)
Голы: Ковачич, 42; Пулишич,45+1 - Мане, 9; Салах, 26.
источник: «Советский спорт»