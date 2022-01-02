Матип, Алиссон и Фирмино заразились коронавирусом перед встречей с «Челси»

Три футболиста «Ливерпуля», Матип, Алиссон и Фирмино, заразились коронавирусной инфекцией перед встречей с «Челси» в чемпионате Англии.

Заболевание обнаружили у вратаря Алиссона, нападающего Роберто Фирмино и защитника Джоэля Матипа. Позднее в воскресенье «Ливерпуль» сыграл с «Челси» в матче Премьер-лиги. Ранее тест на заражение дал сомнительный результат для главного тренера ливерпульского клуба Юргена Клоппа.

В очной встрече с «Челси» соперники сыграли вничью 2:2. На голы Садио Мане (9-я минута) и Мохамеда Салаха (26) хозяева ответили точными ударами Матео Ковачича (42) и Кристиана Пулишича (45+1).

Таким образом, «Челси» набрал 43 очка и закрепился на второй строчке АПЛ, «Ливерпуль» остался с 42 очками на третьем месте.