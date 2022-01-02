Роналдо заразился коронавирусом и находится на самоизоляции

Результат теста на коронавирус двукратного чемпиона мира Роналду оказался положительным.
Как сообщает пресс-служба «Крузейро», сейчас 45-летний владелец клуба находится на самоизоляции. Отмечается, что Роналду чувствует себя хорошо, но не сможет присутствовать на мероприятиях в честь дня рождения команды.
Напомним, что бразилец приобрел 90 процентов акций «Крузейро» в декабре. Он вложил в клуб 62,5 миллиона евро.
Роналдо является двукратным обладателем премии «Золотой мяч» (1997, 2002).
источник: ФК «Крузейро»