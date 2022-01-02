Роналдо заразился коронавирусом и находится на самоизоляции

Результат теста на коронавирус двукратного чемпиона мира Роналду оказался положительным.

Как сообщает пресс-служба «Крузейро», сейчас 45-летний владелец клуба находится на самоизоляции. Отмечается, что Роналду чувствует себя хорошо, но не сможет присутствовать на мероприятиях в честь дня рождения команды.

Напомним, что бразилец приобрел 90 процентов акций «Крузейро» в декабре. Он вложил в клуб 62,5 миллиона евро.

Роналдо является двукратным обладателем премии «Золотой мяч» (1997, 2002).