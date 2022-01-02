Головин не попал в топ-100 игроков чемпионата Франции от издания GFFN, первый - Фофана

Российский хавбек «Монако» Александр Головин не вошел в чисто ста лучших игроков чемпионата Франции от издания GFFN. Первое место в этом рейтинге занял полузащитник «Ланса» Секу Фофана.
Первое место в списке 100 лучших игроков французской Лиги 1 занял полузащитник «Ланса» Секу Фофана. На втором месте нападающий «Пари Сен-Жермен» Килиан Мбаппе. Замыкает тройку лидеров Лукас Пакета из «Лиона».
На четвертом месте Лионель Месси из «ПСЖ». Но другой парижский нападающий, Неймар, находится только на 24-й строчке.
Александр Головин не вошел в чисто ста лучших игроков лиги.