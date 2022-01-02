Тухель рассказал, почему не включил Лукаку матч «Челси» с «Ливерпулем»

Главный тренер «Челси» Томас Тухель рассказал, почему форвард команды Ромелу Лукаку не сыграл в матче 21-го тура АПЛ с «Ливерпулем» (2:2).

Напомним, что ранее 28-летний бельгиец высказал недовольство схемой наставника лондонской команды.

«История получилась слишком громкой. Решил обезопасить подготовку к игре, вот почему Лукау не попал в заявку. На мой взгляд, проще, если его не будет в составе. Это трудное решение, но его нужно было принять», — приводит Sky Sports слова Тухеля.

«Челси» набрал 43 очка и закрепился на второй строчке АПЛ. 15 января лондонский клуб сыграет в гостях с «Манчестер Сити».