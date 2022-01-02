Маурисио Почеттино: Мы живем с вирусом два года и до сих пор не знаем, как с ним бороться

Главный тренер «ПСЖ» Маурисио Почеттино высказался на тему заражений коронавирусом в своей команде перед игрой Кубка Франции в 1/16 финала.

«Мы стараемся принять все необходимые меры, чтобы избежать проблем, связанных с COVID-19. Мы живем с этим вирусом два года, но до сих пор не знаем, как все происходит, как он передается. Надо быть максимально осторожными. Необходимо принять все возможные меры предосторожности, чтобы продолжить игру и защитить всех», - цитирует слова Почеттино официальный сайт ПСЖ.

Ранее стало известно о заражении коронавирусом Лионелем Месси. Отмечается, что в данный момент 34-летний футболист находится на самоизоляции. Помимо форварда, коронавирусом заразились еще три игрока парижан – голкипер Серхио Рико, а также фланговые защитники Хуан Бернат и Натан Битюмазала.