Владислав Радимов: После матча «Челси» - «Ливерпуль» я понял, что российский футбол хуже

Главный тренер команды «Зенит-2» Владислав Радимов рассказал, что после просмотра матча АПЛ «Челси» - «Ливерпуль» он осознал, что российский футбол хуже европейского.

«После матча «Челси» — «Ливерпуль» я понял, почему наш футбол кажется хуже. В Европе транслируют лучше! Камеры другие, поэтому и скорости выше», — написал Радимов в твиттере.

В очной встрече с «Челси» соперники сыграли вничью 2:2. На голы Садио Мане (9-я минута) и Мохамеда Салаха (26) хозяева ответили точными ударами Матео Ковачича (42) и Кристиана Пулишича (45+1).

Таким образом, «Челси» набрал 43 очка и закрепился на второй строчке АПЛ, «Ливерпуль» остался с 42 очками на третьем месте.