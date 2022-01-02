«Аталанта» оставила без комментариев возможный интерес «Интера» к Миранчуку

«Аталанта» прокомментировала слухи вокруг возможного перехода в другую команду Алексея Миранчука. Ранее появилась информация об интересе сразу нескольких итальянских клубов.

«Интер» хочет арендовать Миранчука? Извините, но на этот раз без комментариев», — сказал Джованни Сартори «Чемпионату».

Ранее сообщалось, что на Миранчука претендуют «Дженоа», «Верона» и еще два неназванных европейских клуба.

В текущем сезоне серии А Миранчук принял участие в десяти матчах, проведя в общей сумме 364 минуты на поле. За это время ему удалось забить один гол. Всего же за «бергамасков» Алексей сыграл в 43-х играх, забил восемь голов и отдал три ассиста.