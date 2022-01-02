«Фиорентина» готова платить Кокорину часть зарплаты, отдав его в аренду

Российский форвард «Фиорентины» Александр Кокорин близок к уходу из клуба.

Как сообщает La Nazione, «фиалки» готовы отдать 30-летнего футболиста в аренду с опцией последующего выкупа. Отмечается, что клуб готов платить россиянину часть заработной платы. Интерес к Кокорину проявляют команды из РПЛ и ОАЭ.

Добавим, что нападающий получает в «Фиорентине» 1,7 миллиона евро в год. Контракт истекает в 2024 году

Кокорин провел за «фиалок» девять матчей, не отметившись результативными действиями.