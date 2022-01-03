Лукаку может сменить «Челси» на «Тоттенхэм»

Нападающий Ромелу Лукаку не заинтересован в продолжении карьеры в «Челси».

По данным InterNews24, ссылающегося на La Gazzetta dello Sport, форвард хочет перейти либо в свой бывший клуб «Интер» либо в лондонский «Тоттенхэм», которым руководит экс-тренер «черно-синих» Антонио Конте.

По данным источника, команда АПЛ в свою очередь заинтересована в бельгийском футболисте, так как не может выдержать конкуренцию с «Ювентусом» за другого нападающего Душана Влаховича, выступающего за «Фиорентину».

Напомним, что на этой неделе Лукаку дал резонансное интервью. В частности, он выразил недовольство своей ролью в «Челси», а также признался в любви к «Интеру», сказав, что сожалеет об уходе из миланского клуба.

В текущем сезоне, форвард провел 18 матчей во всех турнирах за «синих», забив в них семь голов и отдав две результативные передачи.