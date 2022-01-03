Сафонов заявил, что Акинфеев не является лучшим вратарем России

Вратарь «Краснодара» Матвей Сафонов рассказал, что на данный момент не знает, кто является лучшим футболистом России в его амплуа.
«Лучший вратарь России? В какой-то момент я бы назвал Акинфеева, но сейчас не назову его лучшим вратарем России», - приводит RT слова Сафонова, ссылаясь на пресс-службу «Матч ТВ».
Сафонов в текущем сезоне российской премьер-лиги пропустил 16 голов в 17 матчах, шесть раз сыграв «на ноль».
Акинфеев в 18 играх пропустил те же 16 мячей, но при этом девять раз остался «сухим».
источник: «RT на русском»