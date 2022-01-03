Газизов рассказал, чем выгоднее для Агаларова будет переход в «Базель», а не в «Зенит»

Генеральный директор «Уфы» Шамиль Газизов рассказал, почему нападающему команды Гамиду Агаларову лучше продолжить карьеру в «Базеле» чем в «Зените».

«Если говорить про «Базель», там был Салах. Это говорит о том, что клуб заинтересован в развитии и последующей перепродаже футболиста. «Зенит» выполняет другие задачи», - приводит слова Газизова RT, ссылаясь на «Бизнес Online».

Добавим, что Агаларов выступает за «Уфу» с января прошлого года. В нынешнем сезоне футболист является лучшим бомбардиром чемпионата России, забив 13 голов в 18 матчах.