Газизов давно знал, что у Федуна сложно отсудить деньги

Генеральный директор «Уфы» Шамиль Газизов заявил, что ожидал тяжелые споры после разрыва контракта со «Спартаком».

«Когда Леонид Арнольдович перестал выполнять свои обязательства, то стало ясно, что дальше будет непросто. Это человек очень большого уровня, а я обычный парень, каких вокруг тысячи», - приводит слова Газизова RT, ссылаясь на «Бизнес Online».

Добавим, что Газизов требует выплатить ему 101 миллион рублей, заявляя, что при найме на работу, ему обязались выплатить процент от акций «Спартака».

Напомним, что акционер клуба «Капитальные резервы» добились через апелляционный суд признания неустойки Газизова размером 400 млн рублей недействительной.