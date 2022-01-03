Полузащитник «Баварии» Кюизанс перешел «Венецию», ранее в услугах игрока был заинтересован ЦСКА

Пресс-служба «Венеции» объявила о переходе центрального полузащитника «Баварии» Микаэля Кюизанса.

Отмечается, что итальянский клуб подписал с 22-летним французом контракт на три с половиной года. Согласно порталу Transfermarkt, команда Серии А заплатила за данную сделку четыре миллиона евро.

Ранее появилась информация, что хавбека хотел подписать ЦСКА. Однако футболист отказался продолжить свою карьеру в чемпионате России несмотря на то, что армейцы предлагали ему более выгодный в финансовом плане контракт.

Напомним, что Кюизанс выступал за «Баварию» с августа 2019 года. Всего в составе мюнхенского клуба он отыграл 13 матчей, забил два гола и отдал два ассиста. Весь прошлый сезон полузащитник провел в «Марселе» на правах аренды.