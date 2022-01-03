Равиль Сабитов: На мой взгляд, Смолов не нужен «Динамо»

Экс-наставник юношеской сборной России Равиль Сабитов оценил возможный трансфер форварда «Локомотива» Федора Смолова в «Динамо».

Ранее появилась информация, что 31-летний футболист находится в шаге от подписания контракта с бело-голубыми. При этом железнодорожники готовы продать своего игрока в зимнее трансферное окно.

– У «Динамо» в последнее время сложился хороший баланс между опытными и молодыми игроками, и я не думаю, что для команды Шварца станет большой подмогой приход возрастного российского футболиста. На мой взгляд, Смолов не нужен «Динамо». Он не привык к интенсивному и энергозатратному футболу, где требуется постоянное участие в высоком прессинге, – приводит слова Сабитова «Евро-футбол.ру».

Напомним, что Смолов выступает за «Локомотив» с августа 2018 года – на его счету 29 забитых мячей и 12 результативных передач в 98 матчах за москвичей. Вместе с командой он стал двукратным обладателем Кубка России, а также победителем Суперкубка страны.

Действующий контракт нападающего с красно-зелеными рассчитан до конца текущего сезона.