«Манчестер Юнайтед» признал Де Хеа лучшим игроком клуба по итогам декабря

Пресс-служба «Манчестер Юнайтед» сообщила о том, что голкипер Давид Де Хеа стал лучшим игроком команды в декабре.

Отметим, что в голосовании 31-летний испанец опередил опорного полузащитника Фреда, а также нападающего Криштиану Роналду.

В прошедшем месяце Де Хеа отыграл за «красных дьяволов» пять матчей, в которых он пропустил четыре мяча и два раза отстоял «на ноль». Тем самым, он помог своей команде набрать 13 очков в последних пяти турах чемпионата Англии.

В данный момент «Манчестер Юнайтед» занимает седьмое место в турнирной таблице АПЛ, имея в своем активе 31 очко. Отставание от зоны Лиги чемпионов составляет четыре очка. При этом идущий четвертым «Арсенал» сыграл на два матча больше «манкунианцев».