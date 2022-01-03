Защитник «Баварии» Эрнандес заразился коронавирусом

Пресс-служба «Баварии» сообщила о том, что еще два игрока основной команды сдали положительные тесты на Covid-19.

Отмечается, что коронавирусной инфекцией заразились защитники Лукас Эрнандес и Танги Ньянзу. Ранее в мюнхенском клубе заболели голкипер Мануэль Нойер, игрок обороны Омар Ричардс, а также полузащитники Корентен Толиссо и Кингсли Коман.

Напомним, что в данный момент «Бавария» занимает первое место в турнирной таблице чемпионата Германии, набрав 43 очка после 17 сыгранных туров.

7 января подопечные Юлиана Нагельсманна сыграют дома против менхенгладбахской «Боруссии».