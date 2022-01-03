Клеман официально возглавил «Монако»

Стало известно имя нового главного тренера «Монако». Им стал бельгиец Филипп Клеман, ранее возглавлявший «Брюгге».
По информации пресс-службы французской команды, «монегаски» подписали с 47-летним специалистом контракт до 30 июня 2024 года.
Ранее клуб Лиги 1, в котором выступает российский полузащитник Александр Головин, тренировал хорват Нико Ковач.
После 19 сыгранных туров «Монако» занимает шестое место в турнирной таблице чемпионата Франции, набрав 29 очков. Отставание от идущей второй «Ниццы» составляет пять очков.
источник: ФК «Монако»