«Челси» объявил о продлении контракта с Тьяго Силвой

Центральный защитник «Челси» Тьяго Силва продолжит свои выступления за лондонский клуб в следующем сезоне.

Согласно информации пресс-службы «аристократов», 37-летний бразилец продлил контракт с командой до 30 июня 2023 года. Добавим, что предыдущее соглашение футболиста с «синими» было рассчитано до конца сезона-2021/2022.

Напомним, Силва присоединился к «Челси» в августе прошлого года в статусе свободного агента. За это время он принял участие в 56 матчах, забил четыре гола и отдал два ассиста. Вместе с командой игрок стал победителем Лиги чемпионов, а также обладателем Суперкубка УЕФА.