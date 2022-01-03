Защитник «Атлетико Минейро» Алонсо готов перейти в «Краснодар»

Центральный защитник «Атлетико Минейро» Хуниор Алонсо близок к тому, чтобы стать игроком одного из клубов чемпионата России.

Как сообщает Torcedores, в приобретении 28-летнего парагвайца всерьез заинтересован «Краснодар». Отмечается, что руководство «быков» готово заплатить за его переход около десяти миллионов евро. При этом игрок подпишет с командой трехлетний контракт и будет зарабатывать два миллиона евро в год.

По информации источника, футболист согласен продолжить свою карьеру в РПЛ.

Напомним, что Алонсо выступает за «Атлетико Минейро» с июля 2020 года. В общей сложности он провел за клуб 88 матчей, забил два гола и отдал три ассиста. Его действующее соглашение рассчитано до лета 2024-го.

Ранее в своей карьере футболист защищал цвета «Бока Хуниорс», «Лилля», «Сельты» и парагвайского «Серро Портеньо». В составе национальной команды Алонсо отыграл 44 встречи и отметился двумя забитыми мячами.