Гол Моутинью в концовке встречи принес «Вулверхэмптону» гостевую победу над «Манчестер Юнайтед»

«Манчестер Юнайтед» потерпел домашнее поражение от «Вулверхэмптона» (0:1) в матче 21-го тура чемпионата Англии.

Отметим, что единственный гол в сегодняшней встрече был забит на 82-й минуте – его автором стал полузащитник «волков» Жоау Моутинью.

Таким образом, подопечные Бруну Лаже набрали 28 очков и поднялись на восьмое место в турнирной таблице АПЛ. «Красные дьяволы» идут седьмыми (31 очко).

15 января «Вулверхэмптон» сыграет дома против «Саутгемптона», а «МЮ» в тот же день отправится в гости к «Астон Вилле».

Чемпионат Англии

21-й тур

«Манчестер Юнайтед» – «Вулверхэмптон» – 0:1 (0:0)

Гол: Моутинью, 82