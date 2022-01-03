«Вильярреал» разгромил «Леванте» в домашнем матче чемпионата Испании

Футболисты «Вильярреала» обыграли «Леванте» (5:0) в домашнем матче 19-го тура чемпионата Испании.

Одним из главных героев встречи стал форвард желтой субмарины Жерар Морено, отличившийся дублем на 37-й и 79-й минутах. Также по голу забили нападающий Булайе Диа (8), защитник Пау Торрес (13) и хавбек Ману Тригерос (74).

Отметим, что подопечные Унаи Эмери одержали свою четвертую победу кряду в Ла Лиге. В данный момент команда поднялась на восьмое место в турнирной таблице, набрав 28 очков. «Леванте» идет 20-м с 8 очками.

9 января «Вильярреал» на своем поле примет «Атлетико», а его сегодняшний соперник днем ранее сыграет дома с «Мальоркой».

Чемпионат Испании

19-й тур

«Вильярреал» – «Леванте» – 5:0 (3:0)

Голы: Диа, 8. Торрес, 13. Морено, 37. Тригерос, 74. Морено, 79.