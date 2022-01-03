Шевченко проявил личную заинтересованность в трансфере Миранчука в «Дженоа»

Российский полузащитник «Аталанты» Алексей Миранчук может стать игроком «Дженоа» в зимнее трансферное окно.

Как сообщает журналист Николо Скира на своей странице в Twitter, наставник генуэзцев Андрей Шевченко считает, что 26-летний хавбек сможет усилить атакующую линию команды во второй половине текущего сезона Серии А. Отмечается, что «грифоны» готовы арендовать игрока до лета 2022 года с возможностью выкупа.

Ранее появилась информация, что российского футболиста хочет подписать «Интер».

Напомним, что Миранчук пополнил состав «Аталанты» в сентябре прошлого года. В нынешнем сезоне он отыграл 12 матчей, забил один гол и отдал один ассист. Действующий контракт полузащитника с командой из Бергамо рассчитан до лета 2024-го.

Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 11 миллионов евро.