Новичок «Спартака» Николсон стал футболистом года в Ямайке

Пресс-служба Футбольной федерации Ямайки сообщила о том, что форвард «Спартак» Шамар Николсон признан лучшим футболистом страны по итогам 2021 года.

Отметим, что в нынешнем сезоне 24-летний футболист, ранее выступавший за бельгийский «Шарлеруа», отыграл 18 матчей на клубном уровне, забил 13 голов и отдал пять ассистов. В составе сборной Ямайки нападающий провел 12 встреч, отличившись тремя забитыми мячами и одной результативной передачей.

Добавим, что в декабре «Спартак» заплатил за переход Николсона девять миллионов евро. При этом красно-белые подписали с игроком контракт до 2026 года.