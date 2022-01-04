«Дженоа» активно работает над переходом Миранчука в команду

Итальянский «Дженоа» находится в активной стадии работы над трансфером российского полузащитника «Аталанты» Алексея Миранчука.
Сообщает Фабрицио Романо в Twitter.
Отмечается, что «Дженоа» хочет арендовать Миранчука. Переговоры об этом продолжаются.
Ранее сообщалось, что наставник команды Андрей Шевченко лично заинтересован в услугах Миранчука.
Напомним, что Миранчук пополнил состав «Аталанты» в сентябре прошлого года. В нынешнем сезоне он отыграл 12 матчей, забил один гол и отдал один ассист. Действующий контракт полузащитника с командой из Бергамо рассчитан до лета 2024-го.
Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 11 миллионов евро.
источник: Twitter.com