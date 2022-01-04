«Дженоа» активно работает над переходом Миранчука в команду

Лучшие русские в НХЛ: сезон за сезоном (видео)

Перед самым Новым годом в чемпионате НХЛ-2021/22 принял участие 53-й хоккеист из России — защитник «Эдмонтона» Илья Саморуков. Так много представителей нашей страны не было в сильнейшей лиге мира с начала века. А самый первый россиянин появился в ней в далеком 1988 году. «Плеймейкер» вспоминает лучших русских бомбардиров НХЛ каждого сезона.