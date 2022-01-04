ЦСКА близок к подписанию контракта с Мединой

Московский ЦСКА и бывший форвард «Нью-Йорк Сити» Хесус Медина близки к тому, чтобы подписать соглашение и оформить трансфер.

По словам источника, сделка между сторонами близка к завершению. Контрактное соглашение рассчитано на четыре года.

Ранее сообщалось, что московский клуб предложил 24-летнему Медине зарплату в 650 тысяч евро в год, что игрока не устроило. Парагвайский футболист покинул «Нью-Йорк Сити» в качестве свободного агента 1 января 2022 года.

В прошлом сезоне Медина сыграл за свой клуб 27 матчей, в которых забил девять раз и отдал две голевые передачи. Сообщается, что ЦСКА подпишет с ним контракт на правах свободного агента. Его действующая трансферная стоимость составляет пять миллионов евро по Transfermarkt.