Руководство «Челси» находится на стороне Тухеля в конфликте с Лукаку

Руководство «Челси» в конфликте главного тренера Томаса Тухеля и форварда Ромелу Лукаку находится на стороне немецкого специалиста.

Об этом сообщает Фабрицио Романо в Twitter.

Инсайдер сообщает, что бельгиец выложился на тренировках после разговора с Тухелем. Форвард надеется вернуться к заявке клуба на матч с «Тоттенхэмом».

Сообщалось, что футболисты «Челси» также поддерживают тренера в ситуации с Лукаку.

После вчерашнего разговора Ромелу и тренера появились сообщения о том, что нападающий сожалеет об интервью о своей роли в «Челси».

Напомним, что на этой неделе Лукаку дал резонансное интервью. В частности, он выразил недовольство своей ролью в «Челси», а также признался в любви к «Интеру», сказав, что сожалеет об уходе из миланского клуба.

В текущем сезоне, форвард провел 18 матчей во всех турнирах за «синих», забив в них семь голов и отдав две результативные передачи.