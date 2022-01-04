Кавани провел 50-й матч в составе «Манчестер Юнайтед»

Нападающий «Манчестер Юнайтед» Эдинсон Кавани в матче АПЛ в «Вулверхэмптоном» провел 50-й игру в футболке «манкунианцев».

Этот матч стал 50-м для уругвайца в карьере с «Манчестер Юнайтед». На счету нападающего английского клуба 19 голов и шесть результативных передач.

Отметим, что единственный гол во встрече был забит на 82-й минуте – его автором стал полузащитник «волков» Жоау Моутинью.

Таким образом, подопечные Бруну Лаже набрали 28 очков и поднялись на восьмое место в турнирной таблице АПЛ. «Красные дьяволы» идут седьмыми (31 очко).