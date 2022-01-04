Агент Эриксена рассказал, что футболист вскоре расскажет о своих планах

Агент Кристина Эриксена Мартин Шутс заявил, что датчанин находится в форме и вскоре объявит о своих планах вернуться в спорт.

«Решение о расторжении контракта не имеет ничего общего с «Интером». Каждый должен соблюдать правила, действующие на протяжении многих лет. После инцидента я уже понял, что в Италии нет вариантов, и начал переговоры с юристами.

Кристиан амбициозен и в форме. Он сам расскажет о своих планах, и это произойдет очень скоро», - цитирует Шутса Де Telegraaf.

Напомним, в матче второго тура группы B на Евро-2020 между Финляндией и Данией (1:0) Эриксен упал на газон и потерял сознание. В результате ему установили кардиовертер-дефибриллятор. С тех пор он не играл на профессиональном уровне. «Интер» расторг с ним контракт 17 декабря, так как законодательство Италии запрещает играть футболистам в стране с установленным дефибриллятором.