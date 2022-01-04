«Ньюкасл» включился в гонку с «Лионом» за трансфер Азмуна

«Ньюкасл Юнайтед» включился в борьбу с «Лионом» за форварда «Зенита» Сердара Азмуна. Ранее сообщалось о том, что французский клуб был близок к приобретению футболиста.

По информации Daily Mail, «ткачи» договорились о личном контракте с Сердаром, но не хотели выкупать игрока зимой, поскольку следующим летом иранец покинет «Зенит» в качестве свободного агента и сможет бесплатно присоединиться к новой команде. «Ньюкасл» хочет воспользоваться нерасторопностью французов и готов купить Азмуна по сниженной цене в зимнее трансферное окно.

Отмечается, что тренерский штаб английского клуба видит в Азмуне замену травмированному Каллуму Уилсону.

Ранее сообщалось, что сам Сердар уже согласовал переход с французским клубом, однако сине-бело-голубые хотят найти ему замену прежде, чем он покинет команду.

Добавим, что в текущем сезоне Азмун провел 21 матч за «Зенит», в которых забил десять мячей и отдал четыре результативные передачи.