В декабре Смолов отказался от перехода в MLS ради сборной России

Нападающий «Локомотива» Федор Смолов в декабре отказался от перехода в американскую лигу MLS ради игры в сборной России.

«В декабре Федору сообщили о нескольких вариантах в США. Он подумал и отказался от них, сообщив своим представителям, что хотел бы еще поиграть в России. Его главная мотивация – возможность и дальше вызываться в сборную, сыграть в матчах плей-офф отбора на ЧМ-2022 и в случае успеха поехать Катар. Он понимает: при игре в США дорога в сборную будет закрыта», – цитирует Metaratings.ru источник, близкий к футболисту.

Отметим, что последние слухи вокруг Смолова связывают его с переходом в московское «Динамо». В нынешнем сезоне форвард провел 15 матчей за «железнодорожников» в РПЛ, в которых смог забить семь голов.