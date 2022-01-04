Вечеслав Шевчук: Миколенко способен не потеряться в одной из сильнейших лиг Европы

Бывший защитник сборной Украины и «Шахтера» Вечеслав Шевчук отреагировал на новость о том, что Виталий Миколенко в зимнее трансферное окно стал игроком английского «Эвертона».

– Вы уверены, что игрок готов покорить английскую премьер-лигу?

– Думаю, покорить здесь не совсем уместное слово, но для того, чтобы не потеряться в одной из сильнейших лиг Европы этот исполнитель способен. Хотя, конечно, сначала Николаю понадобится адаптация не только индивидуальная, но и тактические требования», – приводит слова Шевчука «Рейтинг Букмекеров Украина».

Отметим, что Миколенко перешел из киевского «Динамо» в «Эвертон» за 23,50 миллионов евро. Текущая трансферная стоимость левого защитника оценивается в 17 миллионов евро по данным Transfermarkt.

В нынешнем сезоне «Эвертон» располагается на 15-м месте в таблице АПЛ с 19-ю баллами после 18-и матчей.