Медведев рассказал, на какой стадии находится трансфер Сергеева из «Крыльев Советов» в «Зенит»

Гендиректор «Зенита» Александр Медведев рассказал, как обстоят дела с переходом в команду форварда «Крыльев Советов» Ивана Сергеева.

Ранее в СМИ сообщалось, что действующий чемпион РПЛ предложил 26-летнему футболисту контракт на три года.

«Трансфер в завершающей стадии», - цитирует »РБ-Спорт» руководителя клуба из Санкт-Петербурга.

Напомним, что Сергеев пополнил состав «Крыльев Советов» летом прошлого года. В его активе восемь голов и семь результативных передач в 21 проведенном матче за самарцев в сезоне-2021/22. Контракт рассчитан до 30 июня 2024-го.