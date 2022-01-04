Медведев не стал отвечать на вопрос, намерен ли «Зенит» сохранить Азмуна

Александр Медведев, занимающий должность генерального директора «Зенита», отказался обсуждать будущее в клубе форварда Сердара Азмуна.

«Без комментариев», - приводит «РБ-Спорт» слова представителя клуба из Санкт-Петербурга.

Ранее сообщалось, что сам Сердар уже согласовал переход с «Лионом», однако сине-бело-голубые хотят найти ему замену прежде, чем он покинет команду. Также в борьбу за иранца включился «Ньюкасл».

Добавим, что в текущем сезоне Азмун провел 21 матч за «Зенит», в которых забил десять мячей и отдал четыре результативные передачи.