Спортивный директор «Крыльев Советов» прокомментировал информацию об уходе Пруцева в «Спартак»

Спортивный директор «Крыльев Советов» Сергей Корниленко отрегиаровал на информацию о возможном переходе Данила Пруцева в московский «Спартак».

Ранее в СМИ сообщалось, что красно-белые уже подписали контракт с 21-летним футболистом. Отмечалось, что «Спартак» заплатит самарской команде 75 миллионов рублей.

«На данный момент Данил Пруцев — игрок «Крыльев Советов». Это все, что я могу сказать», - цитирует «РБ-Спорт» Корниленко.

В текущем сезоне Пруцев провел 19 матчей, не отметившись результативными действиями.

После 18 туров красно-белые занимают девятое место в турнирной таблице РПЛ. «Крылья» идут на восьмой позиции.