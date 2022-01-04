Медина пройдет медосмотр в ЦСКА в ближайшие дни

Полузащитник «Нью-Йорк Сити» Хесус Медина в ближайшие дни пройдет медицинский осмотр перед переходом в московский ЦСКА.

Как сообщает «Чемпионат», стороны уже согласовали основные детали сделки по 24-летнему парагвайцу.

Ранее в СМИ сообщалось, что ЦСКА предложил Медине зарплату в 650 тысяч в год, но игрока это не устраивает игрока. Контракт планируют заключить сроком до июня 2025 года.

В текущем сезоне MLS хавбек провел 36 матчей, в которых забил девять мячей и отдал две результативные передачи.

Добавим, что после 18 туров ЦСКА занимает четвертое место с 30 очками.