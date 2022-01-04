Медина пройдет медосмотр в ЦСКА в ближайшие дни

Полузащитник «Нью-Йорк Сити» Хесус Медина в ближайшие дни пройдет медицинский осмотр перед переходом в московский ЦСКА.
Как сообщает «Чемпионат», стороны уже согласовали основные детали сделки по 24-летнему парагвайцу.
Ранее в СМИ сообщалось, что ЦСКА предложил Медине зарплату в 650 тысяч в год, но игрока это не устраивает игрока. Контракт планируют заключить сроком до июня 2025 года.
В текущем сезоне MLS хавбек провел 36 матчей, в которых забил девять мячей и отдал две результативные передачи.
Добавим, что после 18 туров ЦСКА занимает четвертое место с 30 очками.
источник: Чемпионат.com