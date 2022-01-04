Холанн не хочет играть в одной команде с Мбаппе и может перейти в «Барселону»

Нападающий дортмундской «Боруссии» Эрлин Холанн готов сделать выбор команды для продолжения карьеры.

Как сообщает Deportes Cuatro, 21-летний норвежец склоняется к переходу в «Барселону». Отмечается, что Холанн не хочет пересекаться с Килианом Мбаппе. Француз, защищающий цвета «ПСЖ» может перейти в «Реал». Мадридский клуб также проявлял интерес к Эрлину.

Если трансфер состоится, то контракт «Барселоны» с норвежцем будет подписан по схеме «3+2». Зарплата Холанна составит около 30 миллионов евро без учета налогов.

В текущем сезоне нападающий провел 16 матчей, в которых забил 19 мячей и отдал пять результативных передачах.