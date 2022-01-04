«Саутгемптон» продал часть акций инвесторам из Сербии

Компания Sport Republic завершила сделку по приобретению контрольного пакета акций «Саутгемптона».

Как сообщает официальный сайт команды, владелец клуба Гао Чишень инициировал продажу 80% акций инвестиционной группе, в которую входит сербский медиа-магнат Драган Солак.

Ранее в СМИ сообщалось, что сумма сделки составит около120 миллионов евро.

«Саутгемптон» обладает многими качествами, которые мы искали в крупной спортивной организации. У него отличная команда менеджеров, отличное развитие талантов и преданная база фанатов. Мы рады завершить это приобретение в качестве первого шага к реализации нашей инвестиционной стратегии», - отметил Шолак.

Добавим, что «Саутгемптон» занимает 14-е место в таблице АПЛ, набрав 21 очко в 19 матчах.