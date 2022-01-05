«Краснодар» отправил в отставку Ганчаренко, а также его помощников - Березуцкого и Ермаковича

«Краснодар» отправил в отставку главного тренера Виктора Ганчаренко, а также двух его помощников - Василия Березуцкого и Александра Ермаковича.

Ранее в «Краснодаре» объявили об уходе из команды тренера Руслана Зубика и тренера-аналитика Андреа Бьянки. Белорусский специалист работает в Краснодаре с апреля 2021 года, итальянец - с февраля 2020 года.

Напомним, Ганчаренко подписывал контракт с краснодарской командой до 31 декабря 2023 года. Всего во главе «быков» он провел 25 матчей, из которых 11 выиграл, девять проиграл и пять раз сыграл вничью.

По итогам 18-и туров «Краснодар» располагается на пятом месте в таблице РПЛ с 29-ю очками. Отставание «быков» от первого места (»Зенита») составляет девять очков.