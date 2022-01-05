«Арсенал» сделал предложение «Фиорентине» по трансферу Влаховича

Лондонский «Арсенал» сделал предложение итальянской «Фиорентине» по переходу сербского форварда Душана Влаховича.

Как сообщает Gazzetta dello Sport, «канониры» предложили «фиалкам» 55 миллионов евро и полузащитника Лукаса Торрейра за переход 21-летнего серба. В настоящее время Торрейра находится в аренде «Фиорентины» с ориентировочной трансфертной ценой в 20 миллионов евро.

Отмечается, что Влахович может заменить габонского нападающего Пьера Эмерика Обамеянга, который из-за нарушения дисциплины лишился капитанской повязки в клубе.