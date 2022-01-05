Агент Алонсо подтвердил факт переговоров с «Краснодаром» по поводу перехода игрока

Диего Сератти, агент футболиста «Атлетико Минейро» Хуниора Алонсо, подтвердил, что «Краснодар» ведет переговоры с клубом по поводу перехода защитника.

«В данный момент ведутся переговоры», - сказал Сератти Sport24.

Ранее в СМИ появилась информация о том, что «быки» готовы заплатить 8 миллионов евро за трансфер игрока сборной Парагвая.

Напомним, что Алонсо выступает за «Атлетико Минейро» с июля 2020 года. В общей сложности он провел за клуб 88 матчей, забил два гола и отдал три ассиста. Его действующее соглашение рассчитано до лета 2024-го.

Ранее в своей карьере футболист защищал цвета «Бока Хуниорс», «Лилля», «Сельты» и парагвайского «Серро Портеньо». В составе национальной команды Алонсо отыграл 44 встречи и отметился двумя забитыми мячами.