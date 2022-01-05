Николич возглавит «Краснодар»

«Краснодар» возглавит сербский специалист и бывший главный тренер «Локомотива» Марко Николич.

Об этом сообщает «Матч ТВ».

Сегодня, 5 января, «быки» объявили об отставке Виктора Ганчаренко вместе с его тренерским штабом.

Напомним, Ганчаренко подписывал контракт с краснодарской командой до 31 декабря 2023 года. Всего во главе «быков» он провел 25 матчей, из которых 11 выиграл, девять проиграл и пять раз сыграл вничью.

По итогам 18-и туров «Краснодар» располагается на пятом месте в таблице РПЛ с 29-ю очками. Отставание «быков» от первого места (»Зенита») составляет девять очков.