Глава «Барселоны» Лапорта заразился коронавирусом

Президент «Барселона» Жоан Лапорта пропустит ближайшие матчи своего клуба из-за заражения COVID-19. Сообщается, что функционер переносит заболевание в легкой форме.

Отмечается, что первый тест Лапорта прошел вчера, во вторник утром, когда стало известно о его контакте с пациентом, при этом его результат был отрицательным, а второй тест - положительным.

Следующий матч в Примере сине-гранатовые проведут 8 январе на выезде против «Гранады». После 19-и туров команда располагается на пятом месте с 31-м очком.