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Польский футбольный союз рассматривает Шевченко на пост тренера сборной

Шевченко руководит итальянским «Дженоа».
05 января 2022 11:15
автор: Александр Бойченко

Главный тренер «Дженоа» Андрей Шевченко является одним из кандидатов на пост главного тренера сборной Польши.

Президент Польского футбольного союза Цезарий Кулеша рассматривает кандидатуру украинского специалиста, сообщает Przeglad Sportowy.

Шансов переманить Шевченко мало, так как он работает с «Дженоа» всего два месяца и вряд ли так быстро решит отказаться от проекта в Италии, но польская федерация рассматривает возможность такого варианта.

Отметим, что в конце марта сборная России сыграет с Польшей в первом раунде стыковых матчей.

источник: Przeglad Sportowy
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